Депутат Морозов прокомментировал поставку оружия HIMARS Украине

Депутат Олег Морозов считает, что поставка Украине систем залпового огня HIMARS усугубит ситуацию. Об этом сообщило издание Runews.

Власти Украины обещали не использовать их для ударов по территории России, но Морозов уверен, что они не выполнят обещание. Также он отметил, что поставка вооружения поменяет задачи спецоперации.

«Сам по себе факт установки систем, которые могут при определенных манипуляциях стрелять на 500 километров, придает этому конфликту новый характер», — считает Морозов.