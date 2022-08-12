Депутат Морозов призвал жестко просигнализировать властям Украины из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Властям Украины нужно дать жесткий сигнал из-за ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такой инициативой в интервью РИА «Новости» поделился депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

«Нам давно пора поставить ультиматум: либо прекращайте обстрелы, либо мы будем уничтожать центры принятия решений», — сказал он.

По его мнению, это будет несложным шагом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за возможные последствия обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ на президента США Джозефа Байдена, украинского лидера Владимира Зеленского и глав европейских государств. Его слова процитировали «Известия». По мнению Володина, западные политики дают молчаливое согласие на действия ВСУ. При этом главы европейских государств ставят под euhpe жизни собственных граждан.

«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы», — заявил спикер Госдумы.

Также он заявил, что члены Европарламента должны выйти с каникул и приступить к рассмотрению ситуации с обстрелами ЗАЭС солдатами украинской армии.