Депутат Морозов: немцы никогда не будут дорого и много платить за безопасность Украины

Депутат Госдумы Олег Морозов обсудил с Runews сообщение о том, что на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц смехом отреагировал на вопрос о гарантиях безопасности Украине.

«Когда я комментирую какие-то высказывания немецких политиков, я это делаю еще и потому, что хорошо знаю Германию. Там работал, жил. И хорошо знаю немцев. Они расчетливы, холодны и циничны», — заметил Морозов.

Он обратил внимание на то, что немцы в политике очень часто лишены эмоций. Поэтому, по его словам, когда канцлер Германии проявляет эмоцию, то это очень дорогого стоит, поскольку показывает его искреннюю реакцию.

«Вот эта искренность говорит о том, что немцы никогда не будут дорого и много платить за безопасность Украины», — добавил парламентарий.