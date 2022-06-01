Депутат Милонов привез гуманитарную помощь в ЛНР

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов лично доставил партию гуманитарной помощи в в прифронтовые населенные пункты ЛНР. Об этом сообщило РИА ФАН.

Среди вещей, которые направили в регион от Санкт-Петербургского отделения партии «Единая Россия», продукты питания, средства личной гигиены, электрочайники и другие вещи первой необходимости. Их привезли в Первомайск, Попасную и другие регионы Луганской Народной Республики.

«Для нас, петербуржцев, это особая история. Первомайск — город прифронтовой. Буквально вчера сюда снова прилетел „Град“, должен был опять убить много людей, но господь сберег. Здесь нашли временный приют те, кто вынужден спасаться от геноцида, который происходит на украинской территории», — отметил депутат.