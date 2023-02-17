Спецоперация 17 февраля 2023, 16:30 Депутат Матвейчев: НАТО будет убеждать, что боевая техника в Германии предназначена для стран альянса

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В порту Бремерхафен на северо-западе ФРГ заметили военную технику, которую, предположительно, планируют поставить ВСУ. Российский политик, депутат Государственной Думы VIII созыва Олег Матвейчев в беседе ИА SM.News предположил, можно ли считать эту технику целью для уничтожения.

По словам депутата, представители НАТО попытаются убедить Россию в том, что данное вооружение не будет направлено против страны. Европейские лидеры могут говорить о том, что техника еще может быть распределена внутри стран альянса.

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«Они будут убеждать нас, что эта техника, покуда не достигла территории Украины, еще не может считаться направленной против России и участвующей в боевых действиях», — заявил парламентариев.

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