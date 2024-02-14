Спецоперация 14 февраля 2024, 09:21 Депутат Колунов собрал гуманитарную помощь для бойцов СВО Депутат Колунов передал пограничникам и разведчикам в Курскую область гумпомощь пресс-служба депутата Сергея Колунова

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Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов собрал гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Посылку доставят разведчикам и пограничникам, которые работают в Курской области.

пресс-служба депутата Сергея Колунова

По словам депутата, бойцы, которые получат посылку, круглосуточно контролируют границу с Сумской областью. Военные пресекают налеты дронов и не дают украинским диверсантам прорваться.

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«Блиндажи и защитные сооружения, как рассказывают сами парни, приходится укреплять регулярно — для этих целей мы и передали стройинструменты», — подчеркнул парламентарий.

В гуманитарный груз вошли дизельные бензопилы, шуруповерты, топоры и прочие строительные инструменты. Бойцам СВО важна любая поддержка, заверил Колунов. Поэтому совместно с Фондом адресной помощи «СК Развитие» он продолжит оказывать военным помощь.

«Продолжим помогать, не только гуманитарными грузами, но и законодательной работой», — резюмировал депутат.

Это уже не первая гуманитарная помощь, сформированная Колуновым совместно с фондом адресной помощи «СК Развитие». До этого они отправили на фронт антидроновые ружья, прицелы, экипировку и квадрокоптеры. В 2022 году в зону СВО прибыли 30 машин со снаряжением, инструментами и продуктами питания, в том числе с мобильной баней.