Депутат исключил мобилизацию россиян в день возвращения со срочной службы | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 00:13 Депутат исключил мобилизацию россиян в день возвращения со срочной службы Депутат Госдумы Картаполов: срочников не будут мобилизовывать в день приезда домой Телеканал "360"

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Военнослужащих, которые прошли срочную службу, отправят домой. Поэтому до этого говорить об их призыве в рамках частичной мобилизации нельзя, сообщил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам депутата, каждый уволенный из рядов Вооруженных сил должен вернуться на место своего проживания и встать на учет в военном комиссариате. А в военкомате должны дождаться, когда придут его документы. После этого можно будет ставить вопрос о возможности его призыва.

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«Поэтому никаких оснований для беспокойства у ребят, которые сейчас заканчивают службу по призыву, нет. Они спокойно приезжают домой, спокойно разбираются, никто в этот же день их не призовет», — объяснил парламентарий.

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Картаполов напомнил, что президент Владимир Путин 14 октября допустил окончание частичной мобилизации. На сегодняшний день ряд регионов уже выполнили план по мобилизации. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации нет.