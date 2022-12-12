12 декабря 2022, 14:03
Депутат Гурулев призвал Россию готовиться к ударам ВСУ любой дальности
Депутат ГД Гурулев: нужно готовиться к ударам ВСУ по объектам в России
Рано или поздно Украине «поставят все» — орудия любой дальности, танки, авиацию, — и к этому нужно готовиться. Таким мнением поделился депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире «России 1».
Он указал на то, что ВСУ пытаются бить по российским базам, скоплению войск, запасов материальных средств, и эти попытки, несомненно, продолжатся.
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«Только за последние сутки, когда они наносили удары, в том числе из HIMARS, наши подсчитали, что он уже не на 70 километров летает, а на 145», — констатировал парламентарий.
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Он призвал не удивляться, а «просчитывать и быть готовыми ко всему».
Говоря о ходе спецоперации, Гурелев отметил, что «сегодня положение стабилизировано». Основные боевые действия сейчас проходят в районе Артемовска. Попытки наступления украинской армии на Сватовском направлении бесполезны — ВСУ там «просто разносят».
Ранее RT писал, что вооруженные силы Украины стянули под Сватово дополнительные силы.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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