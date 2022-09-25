Депутат Госдумы заявил о начале «исхода» с Украины русских земель | 360°

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Депутат Госдумы заявил о начале «исхода» с Украины русских земель

Депутат ГД Шеремет: референдумы — это «великий исход» с Украины

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Референдумы о присоединении к Российской Федерации, что проходят на освобожденных территориях и в Донбассе, — это «великий исход» русских земель с Украины. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский много раз говорил, что русским не место на Украине, вот они и решили уйти. Только уйти со своими территориями. Это честно и справедливо по отношению к людям. Никаких претензий к проведению референдумов у киевского режима быть не должно. Сегодня начался великий исход исторически русских земель с Украины. Земель, которые возвращаются обратно в Россию», — рассказал депутат.

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Шеремет сказал, что Россия поддержит выбор народов, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Владимир Зеленский

Россия

Украина

Референдумы о присоединении к России

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