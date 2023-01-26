Спецоперация 26 января 2023, 10:52 Депутат Госдумы выступил с предложением изменить статус СВО Депутат Госдумы Шеремет: стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Необходимо рассмотреть вопрос об изменении статуса специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Своим мнением он поделился с РИА «Новости».

Депутат считает, что НАТО вышел за рамки военного конфликта, поставляя технику Украине.

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«Стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине с учетом новых вызовов, стоящих перед страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного конфликта», — сказал он.

По мнению Шеремета, изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на «военные рельсы» и мобилизовать все ресурсы для победы. Депутат настоял на том, чтобы блокировать Украину от поставок летального оружия.

Накануне власти США объявили о своем решении поставить Киеву танк M1 Abrams в количестве 31 единицы. Это соответствует одному танковому батальону. До них о своем намерении отправить свои танки объявила Германия. ФРГ поставит танки Leopard 2 в количестве 14 единиц для нужд ВСУ.