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Депутат Шеремет призвал ВСУ свергнуть киевский режим

Депутат Госдумы Шеремет призвал украинских военных устроить госпереворот

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Украинским военным следует свергнуть подконтрольных Западу националистов и взять власть в свои руки. Это позволит спасти жизни людей и государство, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины и обществу, напомнил об офицерской чести и ответственности за страну. Киевский режим готов отправить свой народ на смерть ради сохранения своей власти. Но катастрофы можно избежать.

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«Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», — сказал депутат.

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Руководитель делегации России Константин Гаврилов ранее на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности обвинил киевский режим и тех, кто им руководит, в ответственности за гибель мирных жителей Донбасса. Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях он назвал результатом многолетней агрессии со стороны властей Украины по отношению к местным жителям.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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