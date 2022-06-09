Депутат Госдумы предрек Западу скорое осознание происходящего на Украине

Западные страны в скором времени осознают происходящее на Украине, хотя сейчас пребывают в спячке. Об этом РИА «Новости» сказал принимавший участие в специальной операции депутат Государственной думы Адам Делимханов.

Политик заявил, что российские военные и подразделения ДНР и ЛНР не ведут боевых действий против украинского народа.

«Уверен, скоро западный мир проснется от спячки», — заявил политик.

Делимханов подчеркнул, что украинцы являются братьями для россиян, потому что их объединяют общие культура, традиции и история.

«На высшем уровне Западу не нужна Украина, она используется в качестве плацдарма для уничтожения России», — заключил Делимханов.

Накануне американское издание The New York Times сообщило, что власти Украины скрывают от Запада истинное положение дел в армии, поскольку боятся лишиться поставок вооружений. Об этом писало РИА ФАН.