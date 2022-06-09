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    09 июня 2022, 10:51

    Депутат Госдумы предрек Западу скорое осознание происходящего на Украине

    Депутат Госдумы Делимханов: западные страны проснутся и осознают ситуацию на Украине

    Максим Зинкин

    Западные страны в скором времени осознают происходящее на Украине, хотя сейчас пребывают в спячке. Об этом РИА «Новости» сказал принимавший участие в специальной операции депутат Государственной думы Адам Делимханов.

    Депутат Госдумы предрек Западу скорое осознание происходящего на Украине

    Политик заявил, что российские военные и подразделения ДНР и ЛНР не ведут боевых действий против украинского народа.

    «Уверен, скоро западный мир проснется от спячки», — заявил политик.

    Делимханов подчеркнул, что украинцы являются братьями для россиян, потому что их объединяют общие культура, традиции и история.

    «На высшем уровне Западу не нужна Украина, она используется в качестве плацдарма для уничтожения России», — заключил Делимханов.

    Накануне американское издание The New York Times сообщило, что власти Украины скрывают от Запада истинное положение дел в армии, поскольку боятся лишиться поставок вооружений. Об этом писало РИА ФАН.