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Депутат Госдумы предрек кардинальное изменение роли украинского языка после спецоперации

Депутат ГД Морозов: роль украинского языка кардинально изменится после спецоперации

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После спецоперации России на Украине роль украинского языка кардинально изменится. Таким мнением поделился с РИА «Новости» депутат Госдумы Олег Морозов.

«Выполнение задач спецоперации неизбежно кардинально изменит и роль украинского языка. Украинский язык может существовать и развиваться только вместе с русским языком», — отметил парламентарий.

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Он подчеркнул, что любой язык развивается следом за политикой. Сейчас языковая политика Украины враждебна ко всему русскому и тем самым «уничтожает украинский язык, так как отрывает его от русских корней».

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При этом Морозов назвал неуместным предложение депутата Евгения Федорова создать в России институт украинского языка.

«Там все отрегулируют в ручном режиме. А украинский язык заживет своей органичной жизнью после полного переформатирования украинского государства», — уверен парламентарий.

Евгений Федоров направил запрос на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова с просьбой оценить целесообразность создания в РФ «учреждения (института), регулирующего нормы украинского языка».

По мнению депутата, сейчас предпринимаются попытки «отдалить язык от русского», искусственно изменяя его правописание и фонетику. Федоров указал на то, что украинский язык остается частью российской культуры и имеет статус государственного на территории Крыма.

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