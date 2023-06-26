Спецоперация 26 июня 2023, 23:21 Депутат Госдумы объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет не по плану Глава комитета ГД Картаполов: контрнаступление ВСУ идет не по плану из-за больших потерь Официальное интернет-представительство президента Украины

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Украинское контрнаступление идет не по плану из-за огромных потерь в рядах ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Масштабного контрнаступления со стороны Украины не было и не будет. <…> Киев несет большие потери», — заявил депутат.

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Картаполов отметил, что вместо контрнаступления есть лишь отдельные угрозы на разных направлениях. Глава комитета подчеркнул, что в период смуты в российской армии хаоса не было, боевое управление не прерывалось ни на мгновение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» никак не повлияет на ход специальной военной операции на Украине. СВО продолжается, российские военные успешно отражают атаки ВСУ, проявляя героизм, отметил представитель Кремля.