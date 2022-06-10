Депутат Госдумы назвал введение Украиной антироссийских санкций глупыми поступком

Решение Украины ввести антироссийский санкции являются глупым поступком, а сами ограничения поражают своей трусостью и глупостью. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Это глупый поступок, санкции поражают своей подлостью, цинизмом и лицемерием», — заявил он.

Политик напомнил, что еще недавно украинский президент Владимир Зеленский говорил о желании сесть с российским коллегой Владимиром Путиным за стол переговоров.

«Теперь Зеленский сам загнал себя в угол, продемонстрировав, что не заинтересован в разрешении нынешнего конфликта», — сказал депутат.

Шеремет выразил надежду, что Зеленский все-таки одумается и изменит курс страны, который в настоящее время ведет к уничтожению украинского народа.

Накануне Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина, а также ряда высокопоставленных российских политиков.