Думский комитет по обороне заявил о неблагоразумии Украины при подрыве Крымского моста | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 15:19 Поделиться Telegram

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Viber Думский комитет по обороне заявил о неблагоразумии Украины при подрыве Крымского моста Депутат Госдумы Картаполов назвал атаку по Украине ответом на подрыв Крымского моста

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Взрыв на Крымском мосту показал, что России не следует рассчитывать на благоразумие киевского режима. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Диверсия на Крымском мосту показала, что России не следует ожидать благоразумия „оппонентов“, поэтому был дан ответ», — написал он.

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Российские военные 10 октября нанесли массированный удар по Украине. При помощи высокоточного оружия большой дальности они атаковали объекты военного управления, связи и энергетики в Киеве, Днепропетровске, Львове и других городах.

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Крымский мост подорвали 8 октября. Погиб водитель грузовика, в котором находилось взрывное устройство, а также люди в легковом автомобиле неподалеку. Президент России Владимир Путин назвал нападение терактом, который устроили спецслужбы Украины. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На следующий день ФСБ установила подозреваемых. Железнодорожное сообщение с полуостровом восстановили, а по Керченскому проливу пустили паромную переправу.

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