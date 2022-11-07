Депутат Госдумы Бородай рассказал, как чудом уцелел в ходе спецоперации под Херсоном | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 22:43 Депутат Госдумы Бородай рассказал, как чудом уцелел в ходе спецоперации под Херсоном

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Депутат Госдумы Александр Бородай чуть не погиб во время участия в специальной операции на территории Херсонской области. Об этом сообщил «Царьград».

Политик рассказал, что автомобиль, на котором он ехал, едва не задел французскую противотанковую мину HPD-2A2.

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Такой снаряд можно заложить на глубине до полутора метров. Мина способна уничтожить миноискателя, так как имеет чувствительность к движению и сигналам от устройства для поиска. По этой причине данное оружие является запрещенным.

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