Депутат Госдумы Бородай рассказал, как чудом уцелел в ходе спецоперации под Херсоном | 360°

07 ноября 2022, 22:43
Депутат Госдумы Бородай рассказал, как чудом уцелел в ходе спецоперации под Херсоном
Депутат Госдумы Александр Бородай чуть не погиб во время участия в специальной операции на территории Херсонской области. Об этом сообщил «Царьград».
Политик рассказал, что автомобиль, на котором он ехал, едва не задел французскую противотанковую мину HPD-2A2.
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Такой снаряд можно заложить на глубине до полутора метров. Мина способна уничтожить миноискателя, так как имеет чувствительность к движению и сигналам от устройства для поиска. По этой причине данное оружие является запрещенным.
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