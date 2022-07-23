Профсоюз Алексея Навального* «Альянс учителей» заподозрили в передаче за рубеж персональных данных российских преподавателей, выезжающих работать в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом в Telegram-канале написал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Навальновский* псевдопрофсоюз „Альянс учителей“ открыто передает за границу и в СБУ украденные персональные данные российских преподавателей, выезжающих работать в ДНР и ЛНР. Свои действия „Альянс“ не только не скрывает, а еще и похваляется ими в соцсетях», — написал он.

Депутат заявил, что эти действия являются публичным признанием в совершении действий, напрямую угрожающих безопасности российских граждан, и сотрудничестве с иностранной спецслужбой.

«Соответствующие запросы в Генпрокуратуру и ФСБ направлю уже в понедельник», — добавил Хинштейн.

Ранее на странице профсоюза в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация, на которой авторы подтвердили передачу журналистам американской газеты The Wаshingtоn Post персональных данных уехавших в Донбасс российских преподавателей.

*Алексей Навальный является физлицом, причастным к экстремистской деятельности или терроризму.