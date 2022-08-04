Депутат Федоров заявил, что США хотят использовать Зеленского как посредника в диалоге с КНР

США планируют использовать президента Украины Владимира Зеленского как посредника в диалоге с Китаем. Таким мнением с Runews поделился депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет лично и «напрямую» поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По мнению Федорова, это не было его личной инициативой.

«Зеленский не сам это предложил. Думаю, это предложили американцы. Использовать его в каком-то смысле как посредника. Он постарается вести разговор с китайским лидером по поводу разных подходов к ситуации на Украине», — считает депутат.