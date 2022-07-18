Депутат Федоров предложил признать экстремистскими работы идеолога украинского национализма Сциборского

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил включить в список экстремистских материалов работы идеолога украинского национализма Николая Сциборского. Об этом написал RT.

По мнению депутата, идеи национализма были заложены в сознании украинского общества в первой половине прошлого века, значительную роль в этом сыграл Сциборский. Он отметил, что в 1939 году Сциборский предложил проект конституции Украины на случай прихода националистов к власти.

«В данном „документе“ он предлагал создать тоталитарный политический строй, определить единственным государственным языком украинский, наделить особым национальным статусом две церкви — греко-католическую и православную автокефальную», — пояснил депутат.

Предложение признать работы Сциборского экстремистскими Федоров направил на имя генпрокурора Игоря Краснова.