13 ноября 2022, 16:02
Депутат Чаплин передал медикаменты для мобилизованных жителей Коломны
Депутат Чаплин отправил 40 коробок гумпомощи для мобилизованных жителей Коломны
Мобилизованные жители Коломны получат гуманитарную помощь с предметами первой необходимости и медикаментами от депутата Государственной думы Никиты Чаплина. Всего в состав гумпомощи вошло 40 коробок с грузом.
Депутат подчеркнул, что держит прямую связь с командой мобилизованных из Коломны. Военнослужащие обратились к нему за помощью с просьбой оперативно доставить в зону проведения спецоперации необходимые на поле боя медикаменты и товары первой необходимости.
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«Ребята обратились ко мне лично за помощью, отправили список: медикаменты, гигиеническое принадлежности, орехи и сладости. Сразу же передал все волонтерам, в ближайшее время наши герои получат груз», — сказал Чаплин.
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Всего в городском округе работает четыре пункта сбора гуманитарной помощи. С момента объявления мобилизации из Коломны в зону спецоперации отправили более двух тонн гуманитарного груза.
Ранее сообщалось, что Чаплин взял под личный контроль вопрос лечения дочери мобилизованного из Коломны.
Коломна
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