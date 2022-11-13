Спецоперация 13 ноября 2022, 16:02 Депутат Чаплин передал медикаменты для мобилизованных жителей Коломны Депутат Чаплин отправил 40 коробок гумпомощи для мобилизованных жителей Коломны РИА «Новости»

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Мобилизованные жители Коломны получат гуманитарную помощь с предметами первой необходимости и медикаментами от депутата Государственной думы Никиты Чаплина. Всего в состав гумпомощи вошло 40 коробок с грузом.

Депутат подчеркнул, что держит прямую связь с командой мобилизованных из Коломны. Военнослужащие обратились к нему за помощью с просьбой оперативно доставить в зону проведения спецоперации необходимые на поле боя медикаменты и товары первой необходимости.

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«Ребята обратились ко мне лично за помощью, отправили список: медикаменты, гигиеническое принадлежности, орехи и сладости. Сразу же передал все волонтерам, в ближайшее время наши герои получат груз», — сказал Чаплин.

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Всего в городском округе работает четыре пункта сбора гуманитарной помощи. С момента объявления мобилизации из Коломны в зону спецоперации отправили более двух тонн гуманитарного груза.

Ранее сообщалось, что Чаплин взял под личный контроль вопрос лечения дочери мобилизованного из Коломны.