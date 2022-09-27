Депутат Бутина назвала мобилизованных мужчин героями | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Бутина назвала мобилизованных мужчин героями

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Мужчины, которые самостоятельно отправились на фронт и которые не испугались повестки, являются настоящими героями. Таким мнением поделилась депутат Госдумы Мария Бутина. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Те мужчины, которые сегодня призваны и направились на фронт, те, кто добровольцы, я считаю, что они герои. Как человек, как женщина и как депутат Государственной думы», — пояснила политик.

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Она подчеркнула, что Россия является страной процветания традиционных ценностей. По ее словам, женщины в обществе следят за домом, а мужчины являются защитниками.

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