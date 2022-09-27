Депутат Бессараб высказалась о референдумах в ДНР и ЛНР | 360°

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Депутат Бессараб высказалась о референдумах в ДНР и ЛНР

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Прошедшие референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках — долгожданное событие для жителей народных республик. Об этом в разговоре с РИА ФАН сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Я думаю, что эта новость долгожданной является для всех жителей нашей страны, но, безусловно, [она] самая ожидаемая, самая яркая для жителей ДНР и ЛНР, которые давно стремились в состав России, <…> на свою Родину», — сказала депутат.

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Бессараб добавила, что впереди еще большой путь по улучшению качества жизни жителей республик.

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