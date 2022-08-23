Демонтаж поврежденных труб котельной в Мариуполе попал на видео

Telegram-канал Mash показал на видео демонтаж поврежденных труб в котельной в Мариуполе. Зрелище оказалось довольно эффектным: вспышка огня — и трубы обваливаются и при этом продолжают рушиться в воздухе.

По данным канала, за такую «картинку» отвечают 25 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

На правом берегу инженерные войска Вооруженных сил России подорвали 42-метровые трубы котельной, не подлежавшие восстановлению. Скоро на их месте начнется строительство новых объектов.

Трехлетний план восстановления Мариуполя утвердили в конце июля. В него вошли жилые дома, аэропорт и другие объекты. Еще до конца 2022 года в городе восстановят 90 соцобъектов, среди которых детсады, школы и больницы. Более 350 объектов поможет восстановить Московская область, причем за короткий срок — всего полтора года.

Кроме того, в Мариуполе возведут более 130 тысяч квадратных метров нового жилья.Первые новостройки сдадут уже в сентябре.