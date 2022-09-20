«Давно пора было это сделать». Лидер группы «7Б» пообещал спеть на освобожденных территориях после референдумов | 360°

Эксклюзив 20 сентября 2022, 17:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Давно пора было это сделать». Лидер группы «7Б» пообещал спеть на освобожденных территориях после референдумов Лидер группы «7Б» Демьян: референдумы в ЛНР и ДНР давно было пора провести РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидер группы «7Б» Иван Демьян в разговоре с «360» поддержал референдумы о вступлении в Россию на освобожденных территориях Украины. По его словам, их стоило провести еще в 2014 году.

«Я бы сказал, давно надо было уже это делать. Еще как только возникла история с Крымом и военные действия по Донбассу местных властей, давно нужно было это начинать делать», — заявил Демьян.

Реклама

Также он рассказал, что в скоро времени планирует дать концерт на освобожденных территориях, но дату и место называть отказался.

Реклама

Член военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что референдум в регионе удастся провести только на его освобожденных частях. Он добавил, что потом придется освобождать остальные территории.

В самом городе Запорожье референдум провести не удастся, так как «это подвергнет коллективной опасности тех, кто будет в нем участвовать», считает Рогов.

0 0 0 0 0 0