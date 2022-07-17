Демилитаризация Украины снимет угрозы для России

Спецоперация России на Украине продолжается, угрозы для России будут сняты, в частности, демилитаризацией Украины, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Его слова привел ТАСС.

Медведев напомнил, что Луганскую Народную Республику уже удалось освободить от украинских националистов и профашистских сил.

«В другой части специальная операция продолжается. <…> Угрозы для России будут сняты, в том числе путем демилитаризации Украины», — подчеркнул политик.

Говоря о сроках спецоперации, он констатировал, что такие действия не бывают моментальными.

«Что же касается того, каким образом будут развиваться события, мы с вами прекрасно понимаем: такие действия не носят моментального характера. Президент об этом неоднократно говорил, есть определенные планы того, каким образом разворачиваются подобные операции», — сообщил Дмитрий Медведев.