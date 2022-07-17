facebook_pixel
    17 июля 2022, 16:24

    Демилитаризация Украины снимет угрозы для России

    Зампред Совбеза Медведев: угрозы для РФ будут сняты в том числе демилитаризацией Украины

    Оксана Кириллова

    Спецоперация России на Украине продолжается, угрозы для России будут сняты, в частности, демилитаризацией Украины, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Его слова привел ТАСС.

    Демилитаризация Украины снимет угрозы для России

    Медведев напомнил, что Луганскую Народную Республику уже удалось освободить от украинских националистов и профашистских сил.

    «В другой части специальная операция продолжается. <…> Угрозы для России будут сняты, в том числе путем демилитаризации Украины», — подчеркнул политик.

    Говоря о сроках спецоперации, он констатировал, что такие действия не бывают моментальными.

    «Что же касается того, каким образом будут развиваться события, мы с вами прекрасно понимаем: такие действия не носят моментального характера. Президент об этом неоднократно говорил, есть определенные планы того, каким образом разворачиваются подобные операции», — сообщил Дмитрий Медведев.