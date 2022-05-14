«ДемилитариZация». Минобороны показало на видео работу российской авиации на Украине

Российская авиация в рамках специальной операции на Украине продолжает выполнять поставленные командованием задачи, уничтожая инфраструктуру националистических формирований. Кадры работы техники показала пресс-служба Министерства обороны РФ.

На видео видно, как Ми-8 взмывает в воздух, осуществляет наводку на цель и наносит удар из орудий.

На утреннем брифинге представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили 100 националистов.

Всего с начала специальной операции российские вооруженные силы уничтожили 543 района сосредоточения военной техники и живой силы.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» выразил мнение, что российское военное руководство замышляет некий новый план в рамках действий на Украине, намеренно нанося удары по скоплению военной техники.