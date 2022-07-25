Демидов рассказал о трудностях волонтерства в зоне спецоперации

Новый лидер «Молодой гвардии „Единой России“» Антон Демидов поделился с «Ридусом» трудностями волонтерской деятельности, сопряженной с гуманитарной помощью в зоне специальной военной операции на Украине.

По словам Демидова, трудности возникали с самого начала, и работать было нелегко. Приходилось стоять на границе по восемь часов, пока не удавалось урегулировать все проблемы.

«При том что я не понимаю: идет гуманитарный груз, мы можем предоставить список, но таможенники по своему внутреннему распорядку считают его коммерческим грузом. Как доказать, что это гуманитарная помощь? Они говорят: „Ребята, гуманитарные грузы возят КамАЗы МЧС“. Мол, разгружайтесь в штабе в Ростове, и через какое-то время этот груз вам доставят», — сообщил собеседник издания.