Дело приговоренных к казни в ДНР иностранных наемников передали в Минюст

Дело приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике иностранных наемников передали в министерство юстиции. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается наемников, в адрес которых был вынесен приговор в виде высшей меры наказания, срок апелляции исчерпан, дальше дело передано в министерство юстиции», — сказал он.

Пушилин добавил, что согласно законодательству ДНР дата исполнения приговора не оглашается.

Для следующей группы иностранных наемников, пойманных в республике, глава ДНР тоже допустил высшую меру наказания.

«Что касается следующей группы наемников. <…> Это те пять человек — из Хорватии, Швейцарии, Великобритании — они в процессе. С учетом статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания», — подчеркнул Пушилин, добавив, что окончательное решение вынесет суд.

Украинские военные сжигают тела иностранных наемников, чтобы затруднить их опознание. С таким случаем столкнулись бойцы разведывательного батальона Народной милиции ЛНР.