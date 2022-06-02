Дело Медведчука дошло до суда

Государственное бюро расследований Украины передало в суд уголовное дело оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом сообщили в Telegram-канале госбюро.

Медведчука обвиняют в государственной измене, а также нарушении законов и обычаев войны.

«Следователи государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии „Оппозиционная платформа — за жизнь“ Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений», — указано в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании оппозиционера 12 апреля. В конце мая член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможность обмена Медведчука на военнопленных с «Азовстали».

СБУ опубликовала кадры, на которых Виктор Медведчук свидетельствовал против бывшего президента Украины Петра Порошенко.