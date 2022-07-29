Дело британских наемников Хили и Хилла подготовили к передаче в суд

В Донецкой Народной Республике завершились следственные действия по делу британских наемников Дилана Хили и Эндрю Хилла, сообщил источник Донецкого агентства новостей. По его словам, сейчас речь идет о подготовке к передаче материалов дела в суд.

Собеседник агентства рассказал, что пленных британцев обвиняют по статье о наемничестве. Он добавил, что следователи подняли вопрос о переводе обвинительного заключения — до передачи его в суд осталось уладить «технические моменты».

Хили и Хилл сдались в плен на заводах в Мариуполе и в Николаевской области, напомнило издание.

В июне Верховный суд ДНР вынес смертельный приговор британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину. Такое же наказание определили и для марокканца Саадуна Брагима. Все трое воевали на стороне ВСУ. Осужденные подали апелляционные жалобы. Если суд отклонит их, наемников расстреляют, заявил глава республики Денис Пушилин.