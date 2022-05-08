Действиями ВСУ в Мариуполе руководил нацгвардеец

Обороной Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии. Такое заявление сделал пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк. Его процитировало РИА «Новости».

Военнопленный рассказал о структуре управления ВСУ в Мариуполе во время дачи показаний. Их сняли в одном из населенных пунктов ДНР. Баранюк сказал, что в городе сложилась странная военная иерархия со стороны Украины. По его словам, во главе стоял представитель Нацгвардии — подразделения, в которое входит и «Азов»*.

«Обороной Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, то есть структура МВД, куда входит нацбатальон „Азов“*. Это странно, обычно все наоборот», — отметил Баранюк.

Также он сообщил, что изначально управляющие действиями украинской армией в Мариуполе заседали в центре города. Потом они перебрались на «Азовсталь». Баранюк признался, что иногда приезжал в Ставку начальства за новыми поручениями. При этом для него было непривычно получать задания от такого подразделения. По его словам, его подчиненные и начальство относились к разным ведомствам.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.