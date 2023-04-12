Важное 12 апреля 2023, 14:23 Действия украинских диверсантов пресекли в ДНР и на Купянском направлении Минобороны: действия 5 групп диверсантов пресекли в ДНР и на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские силы помешали действиям двух диверсинно-разведвательных групп ВСУ в ДНР и трех — на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Две группы диверсантов обнаружили в районах населенных пунктов Новоселка и Павловка в Донецкой Народной Республике.

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«В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — отметили в российском военном ведомстве.

Западная группировка войска на Купянском направлении с помощью артиллерии и авиации поразила подразделения Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Берестовское и Першотравневое в Харьковской области, а также рядом со Стельмаховкой в Луганской Народной Республике.

ВСУ потеряли за сутки на этом направлении более 30 своих бойцов, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки польского и американского производства — Krab и Paladin.