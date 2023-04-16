Спецоперация 16 апреля 2023, 14:46 Действия трех украинских ДРГ пресекли за сутки на Купянском направлении Западная группировка войск пресекла действия 3 ДРГ ВСУ за сутки на Купянском направлении РИА «Новости»

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На Купянском направлении Западная группировка войск пресекла действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах Новоселовского и Куземовки в Луганской Народной Республике и в районе Масютовки Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские военные также поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка и Тимковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

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За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

На Донецком направлении потери противника составили до 145 украинских военнослужащих. ВСУ лишились двух танков, боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин, трех пикапов, двух автомобилей, гаубицы «Мста-Б», двух гаубиц Д-20 и пусковой установки РСЗО «Ураган».

В ДНР и Запорожской области ВС России ударили по командным пунктам двух бригад территориальной обороны ВСУ.