Американские власти, поддерживая Украину, повторяют ошибки 20-летней давности в Афганистане. Они отправляют оружие, которое впоследствии окажется в руках террористов, и не допускают провала, заявил автор статьи в издании The Global Times Небойша Малич.

«Ничего не научившись в Афганистане, США повторяют свои ошибки на Украине», — написал он.

Стратегия США по вооружению украинцев кажется частично основанной на логике вооружения афганских террористов в 1980-х годах. Однако постепенное увеличение финансирования операций киевского режима, по мнению журналиста, больше напоминает другую «афганскую авантюру» — американскую 20-летнюю оккупацию, которая бесславно закончилась в прошлом году.

Украину накачивают деньгами, боеприпасами и оружием. Конгресс США одобрил выделение 40 миллиардов долларов военной помощи. Для страны, имеющей дело с рекордно высокой инфляцией и неконтролируемым государственным долгом, это значительная сумма. «Кабинетные эксперты» из Белого дома заявили, что в Киеве решится будущее мирового либерального порядка, поэтому они будут поддерживать его, сколько потребуется.

Небойша Малич напомнил, что США направили свои войска в Афганистан в октябре 2001 года, после терактов в башнях-близнецах. Они потратили много сил и средств, однако в этом году ушли оттуда, и власть перешла в руки «Талибана» (террористическая организация, запрещенная на территории России).