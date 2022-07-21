Действия России на Украине захотели признать геноцидом в США

Действия России в спецоперации на Украине предложили признать геноцидом в США. Соответствующую резолюцию предложила рассмотреть группа американских сенаторов, она опубликована на сайте комитета Сената по международным отношениям.

Авторами документа являются семь законотворцев. Его от своего имени подал к рассмотрению руководитель комитета Джеймс Риш.

Согласно тексту резолюции, сенаторы предложили назвать действия России на Украине геноцидом, поддержать международное расследование, призвать НАТО и Евросоюз к кооперации для поддержки украинской стороны.

При этом резолюция не является обязательным руководством к действию и носит символический, рекомендательный характер.

Ранее американский президент Джо Байден назвал политику российского коллеги Владимира Путина геноцидом. С этой точкой зрения не согласился президент Франции Эммануэль Макрон.