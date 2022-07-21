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    21 июля 2022, 08:47

    Действия России на Украине захотели признать геноцидом в США

    Американские сенаторы предложили символически признать действия РФ на Украине геноцидом

    Максим Зинкин

    Действия России в спецоперации на Украине предложили признать геноцидом в США. Соответствующую резолюцию предложила рассмотреть группа американских сенаторов, она опубликована на сайте комитета Сената по международным отношениям.

    Авторами документа являются семь законотворцев. Его от своего имени подал к рассмотрению руководитель комитета Джеймс Риш.

    Согласно тексту резолюции, сенаторы предложили назвать действия России на Украине геноцидом, поддержать международное расследование, призвать НАТО и Евросоюз к кооперации для поддержки украинской стороны.

    При этом резолюция не является обязательным руководством к действию и носит символический, рекомендательный характер.

    Ранее американский президент Джо Байден назвал политику российского коллеги Владимира Путина геноцидом. С этой точкой зрения не согласился президент Франции Эммануэль Макрон.