Действия России на Украине захотели признать геноцидом в США
Американские сенаторы предложили символически признать действия РФ на Украине геноцидом
Действия России в спецоперации на Украине предложили признать геноцидом в США. Соответствующую резолюцию предложила рассмотреть группа американских сенаторов, она опубликована на сайте комитета Сената по международным отношениям.
Авторами документа являются семь законотворцев. Его от своего имени подал к рассмотрению руководитель комитета Джеймс Риш.
Согласно тексту резолюции, сенаторы предложили назвать действия России на Украине геноцидом, поддержать международное расследование, призвать НАТО и Евросоюз к кооперации для поддержки украинской стороны.
При этом резолюция не является обязательным руководством к действию и носит символический, рекомендательный характер.
Ранее американский президент Джо Байден назвал политику российского коллеги Владимира Путина геноцидом. С этой точкой зрения не согласился президент Франции Эммануэль Макрон.