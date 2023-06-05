Спецоперация 05 июня 2023, 13:40 Действия пяти украинских ДРГ пресекли за сутки на Купянском направлении Минобороны: действия 5 ДРГ противника пресекли на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные за сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Работу диверсантов пресекли в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка (Харьковская область), уточнили в ведомстве.

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На этом же направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области.

За сутки противник потерял на Купянском направлении до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, а также гаубицу Д-20.

Кроме того, в районе Малиновки (Харьковская область) подразделения ВС России уничтожили склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ.