Важное 14 апреля 2023, 15:16 Действия пяти украинских ДРГ пресекли на Купянском направлении за сутки Минобороны: ВС России пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Подразделения ВС России за сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах Стельмаховки (Луганская Народная Республика), Ивановки и Двуречной (Харьковская область).

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По данным ведомства, потери противника на этом направлении за последние 24 часа составили до 60 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, а также двух гаубиц Д-20.

На Херсонском направлении подразделения российских военных уничтожили до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», а также самоходную гаубицу «Акация».