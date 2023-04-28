Спецоперация 28 апреля 2023, 15:06 Действия двух украинских ДРГ пресекли на Купянском направлении Минобороны: ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении РИА «Новости»

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ВС России остановили действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии „Западной“ группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области», — добавил Конашенков.

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Представитель Минобороны уточнил, что за сутки украинская армия потеряла до 75 военнослужащих на Купянском направлении. Кроме того, российские войска уничтожили две боевых бронированных машины и гаубицу Д-20 ВСУ.

Ранее ВС России ликвидировали четыре украинских ДРГ в Луганской Народной Республике и в Харьковской области. Действия боевиков пресекли в районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное, Новоселовское и Стельмаховка.