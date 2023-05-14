Спецоперация 14 мая 2023, 13:29 Действия двух украинских ДРГ пресекли на Купянском направлении Минобороны: ВС России пресекли действиях двух украинских ДРГ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные за прошлые сутки пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенных пунктов Двуречная и Ивановка Харьковской области», — сказал он.

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В ходе боев на Купянском направлении за сутки боевики потеряли более 100 человек живой силы убитыми и ранеными, уточнил Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли противотанковую пушку «Рапира», гаубицу Д-20 и пять автомобилей.

Ранее сообщалось, что подразделения российских войск группировки «Запад» сорвали ротацию украинских националистов рядом с селами Берестовое и Каменка.

Минобороны заявляло, что за прошедшие сутки мотострелковые части отбили шесть попыток наступления ВСУ в ДНР.