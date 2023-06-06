Спецоперация 06 июня 2023, 17:38 Действия четырех украинских ДРГ пресекли на Купянском направлении Минобороны: войска РФ за сутки пресекли действия 4 украинских ДРГ на Купянском направлении

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Западная группировка российских военнослужащих за сутки остановила деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили подразделения Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Российские военнослужащие нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Новомлынск и Кисловка в Харьковской области, а также возле поселка Розовка в ЛНР, заявил Конашенков.

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«Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал представитель Минобороны.

Всего за сутки на Купянском направлении Вооруженные силы России ликвидировали до 40 военнослужащих украинской армии.

Кроме того, ВСУ понесли потери в технике. Российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину противника, а также три автомобиля и три установки реактивной системы залпового огня «Град», уточнил Конашенков.

Ранее военнослужащие ВС РФ пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении. Диверсантов остановили в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР, а также возле Молчанова, Ольшаны, Берестового и Орлянки в Харьковской области.