Деятельность ремонтных подразделений Вооруженных сил России показали на видео
Минобороны показало работу ремонтных подразделений на специальной операции
Ремонтные подразделения Вооруженных сил России оперативно приходят на помощь военным, если их техника неожиданно сломалась. Работы проводятся на месте или же в специальных пунктах восстановления, развернутых в специальных местах. Видео с рассказом бойцов ремонтных подразделений опубликовало Министерство обороны России на своей странице во «ВКонтакте».
Бойцы ремонтных подразделений занимаются ремонтом танков, бронетранспортеров, артиллерийских и ракетных установок, а также специальной автомобильной техники.
Машины они забирают сами. Некоторым пришлось побывать на передовой, рассказал один из бойцов.
«Приезжаем на поле боя, забираем поврежденную сломанную технику. Самое главное не торопиться и делать все аккуратно. В разных случаях приходилось бывать. Даже под обстрелом забирали. Сработали слаженно», — рассказал военный.
Пункт ремонта полностью замаскирован, поэтому военные могут проводить ремонт любой сложности. Все детали им поступают быстро и в достаточном количестве. При этом один из бойцов отметил, что они используют уже готовые компоненты. То есть если у танка не работает двигатель, то техники не разбираются в причинах, а ставят новый.
Вся работа продолжается в круглосуточном режиме без остановки и идет в несколько смен.