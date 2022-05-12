Деятельность ремонтных подразделений Вооруженных сил России показали на видео

Ремонтные подразделения Вооруженных сил России оперативно приходят на помощь военным, если их техника неожиданно сломалась. Работы проводятся на месте или же в специальных пунктах восстановления, развернутых в специальных местах. Видео с рассказом бойцов ремонтных подразделений опубликовало Министерство обороны России на своей странице во «ВКонтакте».

Бойцы ремонтных подразделений занимаются ремонтом танков, бронетранспортеров, артиллерийских и ракетных установок, а также специальной автомобильной техники.

Машины они забирают сами. Некоторым пришлось побывать на передовой, рассказал один из бойцов.

«Приезжаем на поле боя, забираем поврежденную сломанную технику. Самое главное не торопиться и делать все аккуратно. В разных случаях приходилось бывать. Даже под обстрелом забирали. Сработали слаженно», — рассказал военный.

Пункт ремонта полностью замаскирован, поэтому военные могут проводить ремонт любой сложности. Все детали им поступают быстро и в достаточном количестве. При этом один из бойцов отметил, что они используют уже готовые компоненты. То есть если у танка не работает двигатель, то техники не разбираются в причинах, а ставят новый.

Вся работа продолжается в круглосуточном режиме без остановки и идет в несколько смен.