Важное 23 июня 2023, 14:20 Деятельность двух украинских ДРГ пресекли на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Кроме того, группировка войск «Центр» огнем артиллерии и ударами авиации нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе Серебрянского лесничества и населенного пункта Площанка Луганской Народной Республики.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки. В ходе боев противник потерял до 90 человек живой силы.