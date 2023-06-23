23 июня 2023, 14:20
Деятельность двух украинских ДРГ пресекли на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«На Краснолиманском направлении российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Реклама
Кроме того, группировка войск «Центр» огнем артиллерии и ударами авиации нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе Серебрянского лесничества и населенного пункта Площанка Луганской Народной Республики.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки. В ходе боев противник потерял до 90 человек живой силы.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама