Спецоперация 10 июня 2023, 15:20 Деятельность четырех украинских ДРГ пресекли на Купянском направлении Минобороны: на Купянском направлении пресекли деятельность 4-х ДРГ противника РИА «Новости»

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Западная группировка ВС России за сутки пресекла на Купянском направлении действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, работу ДРГ противника пресекли в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Синьковка и Тимковка (Харьковская область).

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Кроме того, на этом направлении российские военные поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР), Новомлынск, Синьковка и Орлянка (Харьковская область).

В течение минувших суток на Купянском направлении уничтожили до 65 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, а также американскую артиллерийскую систему М777, заключил представитель ведомства Игорь Конашенков.

На Херсонском направлении за сутки ВСУ потеряли до 40 бойцов, два автомобиля и САУ «Акация». Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка (Херсонская область) ВС России ударили по складу боеприпасов 121-й бригады украинской территориальной обороны.