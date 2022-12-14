Спецоперация 14 декабря 2022, 08:37 Дефицит военной техники у ВСУ затруднил эвакуацию раненых Офицер НМ ЛНР Марочко: в ВСУ не хватает транспортных средств с хорошей проходимостью

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Из-за дефицита военной техники и транспорта украинская армия испытывает сложности при эвакуации раненых и доставке личного состава на позиции. Об этом сообщил в Telegram офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его информации, в ВСУ наблюдается нехватка транспортных средств с хорошей проходимостью. Из-за того, что гусеничной и колесной специальной техники мало, украинские боевики все чаще используют гражданский транспорт, не приспособленный для условий боя и бездорожья.

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«Это приводит к нарушениям поставок боеприпасов, затрудняет оперативную эвакуацию раненых и доставку личного состава на позиции», — добавил Марочко.

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Из-за того, что большая часть транспорта не бронирована, выросло число «безвозвратных и санитарных потерь», подчеркнул офицер НМ ЛНР.

Ранее американские СМИ писали, что у вооруженных сил Украины истощаются запасы снарядов для систем противовоздушной обороны.