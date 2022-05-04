«Даже зеркало треснуло». Жители Макеевки рассказали об обстреле со стороны ВСУ

Жители Макеевки в ДНР рассказали, что при утреннем обстреле у них в домах вылетели стекла и шифер. Многие в этот момент находились на работе и побежали домой, волнуясь за детей. Очевидцы сообщили подробности «360».

Одна из жительниц Макеевки в момент обстрела ехала в автобусе. Сказала, что от взрывов он даже зашатался.

«В автобусе в этот момент ехали. Автобус аж шатануло, сильно. Но, слава богу, хоть немножко проехали. А у свахи окна повылетали, а я еще дома не была, сейчас приду, гляну, что там. Сваха говорит, огонь сильный был такой. Сейчас немножко потушили, а что будет дальше — кто его знает», — сообщила женщина.

По силе это сравнимо с землетрясением. Одна женщина рассказала, что дома у нее треснуло зеркало, дрожали стены.

«Стены содрогнулись. А живу я тут недалеко. У меня даже зеркало в доме треснуло напополам. Ну, было, конечно, очень страшно», — призналась она.

Украинские войска обстреляли район нефтебазы в Макеевке, на которой начался большой пожар. Женщина сообщила, что эту нефтебазу и раньше часто обстреливали ВСУ.

«Были и до этого у нас обстрелы, тоже в районе этой нефтебазы. С работы люди прибежали, у которых дети дома. И стекла повылетали, и шифер», — сообщила она.

Другая жительница Макеевки рассказала, что при обстреле у нее слетел шифер с крыши дома и треснуло стекло. Она настолько испугалась, что на всякий случай собрала документы.

«Приехала домой, дите одно дома было перепуганное. И сидим, не знаем, что дальше, взрываться будет или нет. Сидим, боимся. Внутри еще не была. Дети на улице [были], соседи забрали. Только это увидела, документы собрала. Крышу повредило и окно. Отломился шифер с той стороны, а здесь окно вылетело», — сказала она.

Дети в Макеевке тоже испугались обстрела, хотя за восемь лет уже привыкли к атакам со стороны украинских карателей. Один из мальчиков рассказал «360», что лишь иногда в городе бывает тишина.