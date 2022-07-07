Даже националисты отказались воевать за Зеленского

Националисты бегут с поля боя на Украине, отказываясь воевать за президента страны Владимира Зеленского. О случаях дезертирства и нехватке личного состава в рядах ВСУ сообщило Минобороны РФ. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил «360», что это стало тенденцией и скоро Донбасс полностью освободят.

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Гибнут тысячами

Украинские войска несут тяжелейшие потери. Только на соледарском направлении погибли более 2,5 тысячи человек. Российские ВКС наносят массированные удары по позициям в Донецкой Народной Республике, украинские военные гибнут сотнями и тысячами.

Многие подразделения украинской армии, в том числе нацисты, массово покидают поле боевых действий

Даже 80-я десантно-штурмовая бригада оставила позиции и ушла в тыл.

Стрелять в спины

Оказалось, что нацисты отказываются воевать. Националистический батальон «Кракен»* вопреки приказу не отправился на передовую. То есть они могут только быть заградотрядами, стрелять в спины тем украинским солдатам, которые отказываются воевать против России.

Появилась тенденция к тому, что украинский Генштаб направляет заградотряды на передовую, те отказываются. В спины стрелять гораздо удобней.

Освобождение Донбасса

Российские ВКС продолжили работу, сбили украинские летательные аппараты. Замены украинским самолетам нет. Поставки даже старой военной техники Запад прекращает, потому что у него ее нет.

В ближайшее время, через неделю-две, Донбасс полностью освободят

Удары усиливаются, особенно после освобождения Луганской Народной Республики. Российская сторона выполняет обещания, очередной пункт сбора наемников в Николаевской области уничтожен.

Уничтожаются базы подготовки ВСУ и происходит полная деморализация. Но главное из того, о чем объявили в Минобороны РФ, — это трусость нацистов. Они могут стрелять только либо по мирным жителям, либо в спины своих солдат.

* Нацбатальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.