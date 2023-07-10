Спецоперация 10 июля 2023, 03:48 «Даже гранат не видели». Украинские пленные пожаловались на уровень подготовки мобилизованных Украинские пленные заявили, что уровень подготовки мобилизованных оставляет желать лучшего РИА «Новости»

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Военкор Борис Рожин опубликовал видео, в котором украинские пленные рассказали о качестве и уровне подготовки мобилизованных. По их словам, дело обстоит хуже некуда. Кадры разговора журналист выложил в своем Telegram-канале.

«По документам все здоровы. Подготовка либо отсутствует вовсе, либо проходит чисто формально. Из вооружения и техники — только старые автоматы и МТЛБ, даже гранат не видели», — сообщили пленные.

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Один из мужчин пожаловался, что его забрали на передовую прямо с работы, несмотря не непригодность к прохождению службы.

Воевать желания ни у кого не было, признались люди. Они добавили, что солдаты сдаются в плен при первой же возможности.

Ранее сообщалось, что власти ДНР организовали для военнопленных украинской армии встречу с их родными и близкими в одной из исправительных колоний. Пятеро солдат попали в плен еще в начале СВО и все это время могли только обмениваться с семьей письмами.