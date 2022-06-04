Даже гитлеровская Германия не пряталась за спины своих детей, как это делает Украина

Российская армия изменила тактику ведения спецоперации на Украине: у нее появилась задача не только беречь мирных жителей, но и максимально сохранять инфраструктуру, а также жилые дома. Кроме того, боевые действия успешно рушат украинскую экономику, считает военный историк Юрий Кнутов.

Далее — его прямая речь.

Задача по демилитаризации Украины почти выполнена

Вообще, уничтожение транспортных средств, с помощью которых поставляется оружие — это одна из основных задач на сегодняшний день наших вооруженных сил российской армии и средств противовоздушной обороны. Я считаю, что когда мы сбиваем транспортный самолет, который загружен боеприпасами, либо боевой техникой — а мы не знаем, что конкретно вез данный самолет — это в любом случае большое достижение. Потому что мы уничтожаем сразу большую партию оружия, которая могла бы прийти на фронт и унести жизни не только наших солдат или солдат Народной милиции ЛДНР, но и мирных жителей. Поэтому мы фактически предотвращаем — я считаю так — террористические агрессивные действия со стороны киевского режима и тем самым наносим ущерб достаточно серьезный и украинской армии.

Более того, если мы посмотрим те цифры, которые нам даются в брифинге, то мы уже с вами увидим, что количество вооружения, которое имелось у украинской армии на 24 февраля 2022 года, оно практически уже все уничтожено. Мы говорили о задаче демилитаризации армии Украины — вот эту задачу мы выполнили, потому что все 100% той бронетехники, артиллерии, самолетов, вертолетов и реактивных систем залпового огня мы вывели из строя.

Украина уже борется либо тем советским оружием, которое пришло из стран бывшего Варшавского договора, ныне — стран НАТО, либо чисто натовским оружием.

Украинская армия перестанет существовать

Блок НАТО в данном случае повел себя сверхагрессивно, фактически, развязал напрямую противостояние с Россией на территории Украины. Конечно, нам это осложняет ведение боевых действий, но оно не приведет ни к каким результатам, просто все затягивается.

Мы сейчас применяем новую тактику — можно об этом тоже сделать выводы из сегодняшнего брифинга, — тактика очень эффективная. Связано это с тем что «зеленка» пошла, как говорят. Появилась зелень на растениях, вести боевые действия нужно по-другому.

Очень интересные данные приводят сейчас, в том числе [данные] просачиваются с Украины: в боевых частях в Донбассе кадровых военных осталось 20%. 80% — этотербаты,либо мобилизованные. То есть, по мере завершения операции в Донбассе можно будет говорить о том, что кадровая армия Украина почти перестанет существовать. Это тоже будет подтверждать, что операция по демилитаризации будет выполнена в значительной степени.

Если правильно анализировать те цифры, которые даются на брифинге, они раскрывают очень серьезную картину. Самое главное, мы каждый день видим количество беспилотников, которые сбиты. Они указывают на то, что мы поставили задачу лишить украинскую армию беспилотников, то есть, лишить ее глаз и ушей, и за счет этого добиться определенного преимущества. И у нас пока это, слава Богу, получается.

Задача — максимально сохранять жилой фонд

Говорить о наращивании темпа спецоперации я бы не стал. Почему не нужно нам форсировать операцию? Наша задача — беречь жизни солдат, беречь жизни мирного населения, и теперь еще добавилась новая задача: максимально сохранять инфраструктуру, жилой фонд, предприятия и так далее в тех городах, которые мы освобождаем. Поэтому мы поменяли тактику и по-другому ведем боевые действия. И отсюда удары, посмотрите, какие превентивные.

Экономике Украины осталась пара месяцев

В целом ряде районов — причем крупных — Украины, бензин практически отсутствует в свободной продаже. Очень сложно заправить собственную легковушку. Есть достаточно серьезные перебои в работе связи, в поставках электричества. Все говорит о том, что вообще-то экономика Украины находится на грани падения. Примерно недели две назад один из министров Украины заявил о том, что экономике страны осталось просуществовать два или три месяца, после этого она просто рухнет. На сегодняшний день эта задача тоже решается в рамках специальной операции.

Ну и те удары, которые наносятся по местам, где сосредоточены боевики, либо бронетехника, они тоже играют решающую роль. Почему? Потому что выведя из строя эти объекты в тылу, мы тем самым лишаем возможности для контратак в отношении наших сил. Украинцы ведь используют тактику живого счета, эту бесчеловечную практику. Даже гитлеровская Германия ведь этого не делала, они никогда не использовали свое собственное население в качестве живого щита. Вот Украина — это единственная страна, которая берет своих мирных граждан и прячется за их спины, прячется за спины детей, стариков, и за счет этого пытается удержать целый ряд населенных пунктов. Это, конечно, преступление сродни геноциду уже по отношению к своему народу, за который придется в последующем отвечать.