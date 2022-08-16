Дату начала нового учебного года определили в ДНР

Новый учебный год в Донецкой Народной Республике начнется 1 сентября. Это говорится в приказе, опубликованном пресс-службой Министерства образования и науки ДНР 16 августа.

Документ вступил в силу со дня подписания.

«Дата начала учебного года — 1 сентября 2022 года. Дата завершения учебного года: 9-й и 11-й классы — 17 мая 202З года; 1—8-й и 10-й классы — 24 мая 202З года», — говорится в тексте документа, опубликованного министерством.

Школьники из Донбасса смогут поступать в российские высшие учебные заведения без сдачи экзамена ЕГЭ, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, писал RT.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что после полного освобождения Донбасса от националистов в республике пройдет референдум о присоединении к России.

Также глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что референдум о вхождении региона в состав России может состояться уже 11 сентября. В именно в эту дату пройдет единый день голосования в РФ.